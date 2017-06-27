Борьба с коррупцией в Украине и России (анимационное видео)

  • Lragir.am
  • Общество - 27 Июня 2017, 13:23
После Евромайдана в Украине начались радикальные изменения, из которых наиболее значимыми являются антикоррупционные реформы. В коротком анимационном видеоролике мы сравнили эти реформы с тем, как борются с коррупцией в России. В частности, в материале обсуждаются вопросы, связанные с незаконным обогащением государственных служащих и создания независимых правоохранительных органов.

«Союз информированных граждан »


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