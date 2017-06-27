В Армении погибла ужаленная гюрзой девушка - news.am

В селе Суренаван Араратской области Армении трагически погибла 17-летняя девушка. Как рассказал корреспонденту Новости Армении - NEWS.am староста села Армаш Акоп Зейналян, трагический инцидент произошел на днях. «Если не ошибаюсь, девушка была из Октемберяна (Армавир – ред), была наемной работницей. Во время сбора урожая абрикосов змея свалилась ей на голову и ужалила. Девушку не удалось спасти», - сообщил староста. По его словам, в тот же день от укуса змеи пострадала еще одна женщина, жительница села Суренаван. Угрозы жизни пострадавшей нет.