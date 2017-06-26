Министр обороны Армении посетил Центральный клинический военный госпиталь

Министр обороны Армении Виген Саркисян 26 июня посетил Центральный клинический военный госпиталь МО РА. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении, Виген Саркисян побеседовал с военнослужащими, поинтересовался их здоровьем и пожелал им скорейшего выздоровления. В ходе встречи с медперсоналом министр обороны Армении представил новоназначенного начальника Центрального клинического военного госпиталя, подполковника Даниела Мкртчяна. Виген Саркисян представил предстоящие программы, связанные с развитием военно-медицинской сферы, и заявил о необходимости параллельно с многочисленными успехами, делать выводы из зафиксированных недочетов.