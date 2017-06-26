Инвалиды морали

«С неразумными тварями дружбы не бывает». Аристотель Известная мудрость гласит: кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Наверняка это знает и очередной армянский премьер, который по заверению властей блестяще проявляет себя как руководитель новой формации. Правда, поначалу, оказавшись в высоком кресле ответственного за экономическую и социальную сферу, был настолько обескуражен нашими реалиями, что невольно признал: состояние армянской экономики не просто оставляет желать лучшего, а ужасающе печально. Но потом, пообтесавшись в компании республиканских «джентльменов» и ознакомившись с их правилами игры, существенно подкорректировал и собственное поведение и, главным образом, смысл и тональность высказываний. Теперь, даже не моргнув глазом, он представляет с парламентской трибуны амбициозную программу едва ли не на уровне хрущевских обещаний коммунизма. Конечно, картина предстоящих «масштабных достижений», принятая на «ура» республиканско-дашнакским большинством, на некоторое время способна привлечь к себе внимание общества. Но думается, совсем не надолго. Ведь экономика относится к тем сферам реальности, которые далеки от эмоций. Конкретно в приложении к нашей плачевной ситуации совершенно ясно, что как бы ни пытались спасти ее от судьбы утопленницы, а от смерти все равно не спасут. Она уже давно возведена на эшафот и покорно дожидается висельной петли, которую во имя собственного благополучия плетут для нее политические проходимцы-времещики. Так что в Армении будет все хуже и хуже с каждым днем. Пока у руля государства находятся окончательно зарвавшиеся штатные агенты Лубянки, не способные скрывать страх и ужас от одного лишь присутствия журналистов и от собственной тени, наша страна обречена на обнищание и опустошение. А что касается «Великой России», поддержка которой позволяет оставаться безнаказанными ворам и фальсификаторам, то ей наплевать на своего «верного союзника», назначенного лишь «смотрящим» в зоне базирования русских солдат. Однако ничто не вечно под луной. И кремлевский необольшевизм не составляет исключения. Его агрессивные, беспардонные выходки в отношении внешнего мира все туже затягивают аркан глобальной изоляции и все быстрее приближают к трагическому финалу. Точно такому, какого удостоился приснопамятный СССР, развалившийся под гнётом собственного социально-экономического идиотизма и ничем не обоснованного внешнеполитического куража. Возникает вопрос: а нам-то зачем совать свою шею в этот аркан? Не лучше ли последовать примеру стран Балтии, Украины и наших грузинских соседей? И дитю ведь понятно, что достойная жизнь в рамках цивилизованного мира, где царит закон и существует порядок, предпочтительней, чем унизительная судьба, которую уготовили себе и своим холопам дискредитированные на весь мир необольшевистские политические авантюристы. Надо же, наконец, осознать, что здравомыслие неодолимо, тогда как враньё, дешёвое кривляние, интриганство и ущербная психология политических босяков – инвалиды морали. Аркадий Вартанян