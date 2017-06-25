В Турции из школьных учебников выбросили теорию эволюции

По мнению турецких чиновников, "противоречивая" теория Чарльза Дарвина "слишком сложна для понимания", поэтому ее решено убрать из учебников для 9 класса. Решение турецкого правительства вызвало бурю в соцсетях. "Это лицемерие и фанатизм. Как они теперь будут преподавать биологию? Как они будут рассказывать о науке?" Такие высказывания можно встретить на форуме в интернете, где бурно обсуждается решение турецких властей исключить из учебной программы теорию эволюции. "Теория эволюции - это одна из самых важных теорий в современной науке, и просто невозможно поверить в то, что ее назвали спорной", - пишет один из комментаторов. Другой указывает на то, что ее в любом случае преподавали неверно. "Когда учитель спросил нас, кто верит в теорию эволюции, я поднял руку. А он и говорит: так значит, ты обезьяна?" Впрочем, в "Фейсбуке" есть и такие комментарии: "Я хочу поблагодарить наше правительство за то, что оно не позволяет отравлять нашу молодежь этой гнилой и абсурдной теорией. Так что совершенно естественно, что ее исключили из учебного плана". "Слишком молоды" В среду глава совета по учебным программам при министерстве образования Алпаслан Дурмуш объявил, что со следующего года из учебников биологии для 9 класса (где обучаются 14-15 летние школьники) будет исключена часть теории эволюции Чарльза Дарвина. По его словам, ученики "слишком молоды, чтобы понять спорные предметы". При этом Дурмуш добавил, что изучать спорные разделы теории можно будет после окончания школы на стадии бакалавриата. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже одобрил предложенные изменения в школьной программе, которые будут опубликованы по окончании Рамадана. "Турция станет второй страной после Саудовской Аравии, исключившей теорию эволюции из школьной программы", - поясняет Ферай Айтекин Айдоган, глава профсоюза учителей, объединяющего более 100 тыс. преподавателей страны. "Даже в Иране теории эволюции в школах посвящено 60 часов, а самому Дарвину - 11 часов", - добавляет она. "Благочестивое" поколение Дебаты о необходимости исключить теорию эволюцию из программы начались в начале года, когда был опубликован проект учебного плана для начальных и старших классов. Среди других изменений было уменьшение количества часов, отведенных на изучение биографии основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Предположительно, инициатором перемен стал консервативный профсоюз учителей, близкий к правительству, и власти утверждают, что всем поправкам предшествовали публичные обсуждения и консультации. Светская оппозиция считает, что Эрдоган и правящая партия пытаются увести страну от тех основ, на которых она построена, и сделать ее более исламской и консервативной. Сам Эрдоган уже не раз заявлял, что его цель - воспитать благочестивое поколение, а заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш даже назвал теорию эволюции архаичной. Ислам признает, что создателем всего является Аллах, Адам был первым человеком, слепленным из глины, а Ева появилась из его ребра. Теория эволюции как таковая в религиозных кругах не принимается. "Не только биология, но и все другие науки предполагается преподавать в более религиозном контексте. В результате новая учебная программа весьма негативно отразится на учениках и, как результат, на будущем нашей страны", - считает Ферай Айтекин Айдоган. "Турцию перелицовывают. И в этом кроется большая опасность. Наши учителя будут протестовать против этого на улицах и в классах, и они продолжат учить студентов в соответствии со светскими и научными ценностями вне зависимости от действий правительства", - утверждает она.