Более 120 человек погибли при аварии бензовоза в Пакистане

По меньшей мере 123 человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате пожара на бензовозе в пакистанском городе Бахавалпур, сообщают местные власти. Десятки пострадавших находятся в больницах. Сообщается, что машина перевернулась и вскоре после этого загорелась. Сразу после аварии многие местные жители кинулись к перевернутой машине, чтобы собрать разлившийся бензин. Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди. К настоящему моменту пожарные потушили вспыхнувшее пламя. По предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости. В пакистанских интернет-изданиях появляются фотографии, на которых видны обгоревшие тела и автомобили. Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели. По словам корреспондентов, пакистанские дороги известны тем, что ездить по ним очень опасно: автомобили зачастую находятся в плохом состоянии, а водители нарушают правила дорожного движения. На место происшествия были направлены военные вертолеты для транспортировки пострадавших в больницы, сообщил в "Твиттере" представитель армии генерал-майор Асиф Гафур. По информации местных СМИ, сгорели как минимум шесть автомобилей и 12 мотоциклов.