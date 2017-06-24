Майкл Стоун рассказал о древних армянских рукописях, найденных при раскопках в пустыне Синая

Доктор Майкл Стоун – ученый, который основал и долгие годы возглавлял отдел арменоведения Еврейского университета Иерусалима. Он автор 40 книг и свыше 400 статей, большинство из которых на армянскую тематику. В интервью ScholArm ученый рассказал про свою деятельность и открытия в сфере арменоведения. «Я начал изучать армянский в ходе написания моей докторской работы. Тогда зародилась во мне любовь к армянскому народу и его творческому духу. Я научился ценить также армянскую музыку и искусство благодаря моей супруге, которая является специалистом в сфере армянской культуры», – отметил М. Стоун. Он рассказал, что существует множество библейских историй, написанных на армянском языке, которые не включены в Библию, но сохранились посредством передачи в устной форме. М. Стоун отметил, что он опубликовал множество таких материалов, а недавно в Ереване при содействии Института-музея древних рукописей «Матенадаран» выпустил в свет целый сборник таких текстов. М. Стоун занимался также переводами средневековой армянской поэзии, в том числе творчества Аракела Сюнеци, о котором говорит с исключительным восхищением. Еврейский ученый интересуется также армянскими летописями и в ходе раскопок обнаружил ряд древних армянских летописей в пустыне Синая. «В 1970-1980-ых годах на горе Синай и в ее окрестностях мы обнаружили очень древние армянские рукописи. Они были сделаны в 430-440 годах – то есть в то время, когда, по всей видимости, Месроп Маштоц был еще жив», – сказал он. В одной из его книг нашли отражение самые древние армянские рукописи. Это личные имена на армянском языке, которые были обнаружены в результате раскопок на горе Синай и в Назарете и датируются до 447 года. По словам профессора Майкла Стоуна, столь древних материалов нет даже в Институте археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения. Стоун участвовал и в археологических раскопках в Армении – в окрестностях села Ехегис Вайоцдзорской области. Здесь ученые обнаружили еврейское кладбище – 13 века – с надписями на надгробиях на иврите и арамейском языке. Это свидетельствует о том, что в 13 веке в Армении проживала еврейская община. По мнению Стоуна, евреи перебрались в Армению из Ирана. В настоящее время Стоун и филолог Арам Топчян подготавливают книгу об истории евреев Армении. При этом Стоун отметил необходимость признания Геноцида армян в Османской империи 1915 года (в том числе и Израилем) и предоставления компенсации, поскольку это важный вопрос для всего человечества. В Еврейском университете в Иерусалиме официально отмечается день памяти жертв Геноцида армян, добавил он. В настоящее время Майкл Стоун находится на пенсии, но продолжает преподавать в университете грабар (древнеармянский язык. – Прим. Ред). Армянский язык же преподает его бывший студент. В университет часто с лекциями приглашаются специалисты по армянскому языку из-за рубежа, например, профессор Оксфордского университета Тео ван Линт. Число студентов в отделении арменоведения университета в настоящее время составляет 30. Доктор Стоун каждый год посещает Армению для продолжения работы в ереванском Институте древних рукописей Матенадаран имени Св. Месропа Маштоца. Об этом сообщает Panorama.am.