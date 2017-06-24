Семья Рубена Геворкянца просит перечислить деньги на венки в фонд Минобороны

Семья кинорежиссера, народного артиста Армении Рубена Геворкянца распространила заявление, в котором призывает всех, кто намерен участвовать в церемониях прощания с покойным, не приносить цветов и венков на панихиду и похороны, а передать предназначенные на эти цели суммы Министерству обороны РА – в Фонд помощи семьям погибших военнослужащих (Центробанк РА, номер счета 103008661003, с отметкой – «Памяти Рубена Геворкянца»). Отметим, кинорежиссер, народный артист Армении Рубен Геворкянц скончался 23 июня с.г. в возрасте 72 лет. Рубен Геворкянц снял более 60-и фильмов, из них 6 игровых.