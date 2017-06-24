В Китае более 100 человек пропали без вести после схода оползня

Более ста человек оказались погребены под завалами и потоками грязи в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань, передает Би-би-си. Сообщается, что в одной из деревень уезда около 40 домов были разрушены стихией. Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших. Причиной схода оползня стали проливные дожди, которые привели к обрушению горных пород. Сообщается также, что обрушившиеся породы перекрыли русло реки на участке в 2 км. В Китае сходы оползней нередко приводят к значительным разрушениям в поселках, расположенных в горных районах. Чаще всего сходы оползней провоцируют сильные дожди. В январе этого года по меньшей мере 12 человек погибли в провинции Хубэй, когда в результате оползня обрушилось здание отеля.