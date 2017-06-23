Турция ответила на критику Греции из-за чтения Корана в Айя София

РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции ответило на критику Греции по поводу чтения Корана и молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщила газета Hurriet Daily News. Ранее министерство иностранных дел Греции осудило чтение Корана и молитвы в соборе Святой Софии (Айя София) в Стамбуле. Как заявили в Афинах, чтение Корана и проведение молитв в признанном ЮНЕСКО в качестве мирового культурного наследия соборе "оскорбляет все международное сообщество". Молитвы проводились в Айя София в присутствии главы директората по делам религии Турции и транслировались по государственному телевидению Турции. "Министерство иностранных дел Греции вместо того, чтобы поздравить турецкий народ в священный месяц Рамадан и "Лейлат аль-кадр", предпочло извратить чтение Корана и молитвы в соборе Святой Софии", — заявили в МИД Турции. "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения") считается особенно важной датой месяца Рамадан. В турецком МИД также сообщили, что греческие власти отклонили запросы мусульман использовать для чтения молитв в Рамадан историческую мечеть в Салониках. "Таким образом, остается открытым вопрос о том, что Греция, в столице которой также нет открытой для богослужений мечети, подразумевала под "межрелигиозным диалогом" в своем заявлении", — добавил турецкий МИД. В четверг официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт призывала правительство Турции сохранять статус собора Святой Софии (Айя София) в Стамбуле с учетом ее истории и важности для разных вероисповеданий. Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во время месяца мусульманского поста Рамадан ежедневно в Святой Софии будут читать Коран. Тогда действия Турции вызвали резкую реакцию во многих странах мира.