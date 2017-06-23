Неделя технологий в Белом доме: как изменят мир беспилотники и 5G-интернет

Президент Трамп провел встречу с главами ведущих технологических компаний ВАШИНГТОН – Повсеместное использование беспилотников и суперскоростной интернет становятся реальностью скорее, чем можно было бы подумать, и правительства смотрят в лицо неизвестному, сталкиваясь с необходимостью регулировать наступающую технологическую революцию таким образом, чтобы стимулировать дальнейшие инновации. В Белом доме проходит Неделя технологий, и в четверг ведущие представители индустрии встретились с президентом Дональдом Трампом, чтобы продемонстрировать свою продукцию и обсудить, какой должна быть роль правительства в регулировании технологической сферы и стимулировании темпов ее развития. Центральными темами дискуссии стали беспроводная связь нового поколения 5G и стремительное развитие технологий, связанных с беспилотниками. «Эта встреча происходит в важное время, потому что мы стоим на пороге перехода к 5G и Интернету вещей, – отмечает исполнительный директор ведущего сотового оператора T-Mobile Майк Сиверт. – От позиции, которую займет правительство, зависит, сохранит ли Америка лидирующую роль в сфере технологий». Помимо Сиверта, на встрече присутствовали множество представителей деловой элиты, от венчурных капиталистов до глав таких компаний, как Sprint, AT&T, General Electric, Honeywell, Verizon и Microsoft. Также присутствовали и представители ведущих компаний в сфере беспилотных технологий – таких, как AirMap и Precision Hawk. Трамп заверил собравшихся, что намерен не позволять государству вставать на пути развития и процветания технологических компаний. «Слишком долго государственное регулирование было чрезмерным, – сказал Трамп. – Регулирование было настолько плохим и неуместным, что нанесло реальный ущерб нашей стране. Сейчас мы изо дня в день избавляемся от регуляторных норм». Президент компании по производству беспилотников Drone Warrior и автор новой книги Бретт Великович выразил беспокойство по поводу того, что такие страны как США, похоже, не до конца понимают потенциальную угрозу, которую представляет новое поколение дешевых и мощных беспилотников, если они попадут в руки террористов. «Такие организации как ИГИЛ видят, как дешева эта технология и каким потенциалом она обладает, на какое расстояние от пункта управления она позволяет удалиться и какие грузы можно транспортировать с ее помощью, так что есть угроза со стороны этих людей и организаций, которые хотят причинить нам вред, – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Они видят, насколько доступна сейчас технология беспилотников, насколько она дешева и какой путь прошла всего за последние несколько месяцев».