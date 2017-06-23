Госдума решила запретить россиянам ругаться матом дома

Комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях. Штраф за нецензурную брань можно получить и сейчас, но только если материться в общественных местах. Думский комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань. Авторы документа предложили переписать статью о мелком хулиганстве в Кодексе об административных правонарушениях. Раньше в этой статье говорилось только о нарушениях, совершенных в общественных местах - о брани, приставании, повреждении имущества. Теперь также же наказание предусмотрено и для аналогичных действий, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов в жилых помещениях. "Нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности", - объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке. Под документом подписались депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Валентина Терешкова, а также Татьяна Москалькова, которая сейчас работает уполномоченным президента по правам человека, а раньше была депутатом. Семейные и бытовые конфликты не будут считаться мелким хулиганством, рассказал Русской службе Би-би-си депутат Вяткин. "Никто не будет наказывать людей за то, что они сделали или сказали у себя дома. Фраза "общественные места" в действующем законе не позволяет привлекать всех хулиганов. А если сосед выпил и пошел доставать других соседей по дому, звонить им в дверь? Сейчас он может сказать, что подъезд - это не общественное место, а по новому закону не сможет", - пояснил Вяткин. Законопроект был внесен в парламент еще в 2014 году, но рассматривать его депутаты начали только в 2017-м. Во время обсуждения проекта глава комитета Павел Крашенинников поинтересовался, почему законопроект так долго лежал без движения. Вяткин ответил: "Так получилось". Депутаты также предложили в два раза увеличить штрафы по этой статье. За мелкое хулиганство гражданам будет грозить штраф в 1-2 тыс. рублей (сейчас 500-1000 руб.) или арест на срок до 15 суток. Если нарушитель при этом не починился законному требованию полиции, то его оштрафуют на 2-3 тыс. рублей (сейчас 1-2,5 тыс. рублей) или также арестуют на срок до 15 суток. Кроме того, законопроект введет ответственность за повторное совершение мелкого хулиганства, чего нет в нынешнем законе. За это будут грозить штраф в 3-5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.