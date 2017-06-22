Португалия выиграла у России в Кубке конфедераций, забил Роналду

Матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу чемпионов Европы. Португалия выходит на первое место в группе с четырьмя очками. Россия остается в группе на втором месте - по меньшей мере, на несколько часов, до матча Мексика - Новая Зеландия. Выиграв, Мексика может сравняться с Россией по количеству очков. Единственный мяч забил форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Он открыл счет уже на восьмой минуте. Матч проходил на стадионе "Открытие Арена". За время игры российские футболисты получили две желтые карточки (Денис Глушаков и Георгий Джикия), португальцы - на одну больше (Пепе, Бернарду Силва и Элизеу). Российская сборная начала выступление в турнире, который в этом году проходит в России, с победы над сборной Новой Зеландии со счетом 2:0. Матч состоялся 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург". 24 июня российской сборной предстоит играть с Мексикой, которая ранее сыграла с Португалией вничью со счетом 2:2. Потругалия остается лидером в группе с четырьмя очками. Матч между сборными Португалии и Новой Зеландии пройдет 24 июня. Перед матчем появлялись сообщения о том, что Роналду может не выйти на поле в матче с российской сборной. Букмекеры из компании William Hill перед матчем принимали ставки на победу сборной Португалии с коэффициентом 1,94, на победу сборной России - с коэффициентом 4,00. Как отмечал букмекерский сайт livesport.ru, коэффициент ставок на сборную России упал после того как выяснилось, что Роналду, который пропустил тренировку в понедельник, во вторник уже тренировался. Ранее команды встречались шесть раз. Португалия выиграла у России три матча, Россия - два, один раз сборные сыграли вничью.