В Кремле рассказали об источнике кадров ударов по Сирии из фильма Стоуна

Видеозапись бомбардировок в Сирии, которую президент Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, была предоставлена Министерством обороны. Сообщения о том, что продемонстрированные Путиным кадры были ошибочными, неверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Могу подтвердить, это действительно материалы нашего Министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту. Некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну», — пояснил Песков. Ранее пользователь Facebook Макс Мищенко написал, что на материалах, которые Путин показал Стоуну, запечатлены не действия Воздушно-космических сил в Сирии, а действия американского вертолета Apache в Афганистане. Материал об этом выпустило издание Meduza. Издание также написало, что переговоры пилотов на видео, которое показал Путин, являются переговорами «украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком». Ранее Песков в комментарии РБК исключил возможность ошибки с продемонстрированным президентом видео. Он заявил, что видеозапись была сделана в Сирии.

