Серж Саргсян отметил большой вклад композитора Гии Канчели

Серж Саргсян сегодня принял народного артиста Грузии и СССР, композитора Гию Канчели, который прибыл в Армению для участия в проходящем в Ереване 18-20 июня фестивале, посвященном Канчели. Подробности встречи передает пресс-служба главы армянского государства. Приветствуя известного композитора, Президент РА отметил, что в Армении очень любят и высоко ценят искусство Гии Канчели, о чём свидетельствует проведение в Ереване посвящённого ему фестиваля. Этот фестиваль, по словам президента, - лучшее проявление любви и признательности армянского зрителя к музыкальному наследию композитора Канчели. Серж Саргсян подчеркнул, что в Армении всегда рады принимать известного композитора, который внёс свой большой вклад в дело укрепления дружбы армянского и грузинского народов. Гия Канчели отметил, что значительный отрезок времени его творческой деятельности непосредственно связан с Арменией: шесть из семи своих симфоний он написал в Дилижане, в Доме творчества композиторов и в этой связи проводил долгое время в Армении, приобретая неповторимых друзей в кругу армянских композиторов. Выдающийся интеллигент с теплотой вспоминал встречи и общение с ними, подчеркнув, что гордится этим до сих пор. Отметив, что армяно-грузинские отношения сегодня находятся на довольно высоком уровне, год от года всё более укрепляются и углубляются добрососедские связи между двумя народами, собеседники выразили единое мнение, что необходимо продолжать обучать и воспитывать молодое поколение на примерах большой дружбы известных людей, поощряя активные контакты в сфере культуры.