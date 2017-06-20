Турецкая газета впечатлена 120-миллионной яхтой Самвела Карапетяна

Причалившая в турецком порту Бодрум для пополнения запасов яхта армянского бизнемена Самвела Карапетяна впечатлила газету Хурриет, которая разместила на первой полоcе репортаж.

Газета сообщает, что яхта типа Garcon российского бизнесмена армянского происхождения имеет 87 м в длину и 6 супер-люкс кают. На яхте имеется русская баня, джакузи и дискотека. 28 членов обслуживающего персонала проживают на яхте, на которой может сесть вертолет.

Брат Самвела Карапетяна, депутат армянского парламента Карен Карапетян распространил сообщение, в котором опровергается наличие у Карапетяном яхт.