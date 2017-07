Умер студент из США, осужденный в КНДР за плакат на 15 лет

23-летний американский студент Отто Уормбир, проведший 15 месяцев в тюремном заключении в Северной Корее, умер в США.Об этом говорится в заявлении семьи Уормбира. Уормбира доставили в США в состоянии комы 13 июня и положили в больницу города Цинциннати в штате Огайо. Президент США Дональд Трамп осудил "жестокость северокорейского режима" в связи со смертью Уормбира. "Судьба Отто лишь укрепляет приверженность моей администрации задаче предотвращения подобных трагедий невинных людей. Людей, страдающих от режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство", - заявил Трамп. Otto's fate deepens my Administration's determination to prevent such tragedies from befalling innocent people at the hands of regimes that do not respect the rule of law or basic human decency. The United States once again condemns the brutality of the North Korean regime as we mourn its latest victim. Уормбир приехал в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Под конец поездки он был арестован, тогда как остальным было позволено уехать. Спустя два месяца американец предстал перед телеобъективами северокорейского телевидения. Его ввели в зал под конвоем. Уормбир рассказал на камеру, что арестован за попытку украсть из гостиницы агитационный плакат - он якобы был ему нужен "в качестве трофея" для американской церкви. На пресс-конференции, которая имела признаки постановочной, арестованнный поведал, что действовал с "молчаливого одобрения властей США", чтобы нанести урон трудовой этике и мотивации корейского народа. В марте суд Пхеньяна признал Уормбира виновным в совершении государственного преступления и приговорил к 15 годам тюремного заключения. Проведя 15 месяцев в заключении в Северной Корее, Уормбир вернулся в США в состоянии комы. Как заявили северокорейские власти, они освободили заключенного "из гуманных соображений". Врачи в медицинском центре Цинциннати говорили, что не видят признаков физического насилия над Отто, однако они не верили и в версию северокорейских властей, согласно которой у Отто был ботулизм и он впал в кому, приняв таблетку снотворного. Неизвестно, что именно случилось с Отто в промежутке между вынесением приговора и сообщением о том, что его выпускают, сделанным американскими властями 14 июня.