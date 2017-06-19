На Елисейских полях машина врезалась в фургон жандармов

На Елисейских полях в центре Парижа автомобиль врезался в фургон жандармерии. Среди правоохранителей и прохожих пострадавших нет. Сам водитель получил ранения и был задержан. При нем обнаружено оружие. Об этом 19 июня сообщает AFP со ссылкой на информированные источники. Машина, врезавшаясь в фургон жандармов, взорвалась. Ее водитель получил серьезные ранения. При нем также было обнаружено оружие, сообщил AFP информированный источник. В полиции заявили, что речь, вероятно, идет о преднамеренном нападении. Как сообщает Reuters, полиция оцепила зону вокруг театра Мариньи. В полиции рекомендовали не приближаться к Елисейским полям. Позже правоохранительные органы сообщили, что ситуацию взяли под контроль.