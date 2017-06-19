Армянская семья чудом спаслась при пожаре в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне

Армянская семья просто чудом спаслась при пожаре, который вспыхнул в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне 14 июня. Месроп Касемджян в беседе с корреспондентом издания «Today» рассказал о том, как помог своей 68-летний родственнице, и они вместе вышли из горящего здания. «Здание стало гореть как свеча. В момент пожара я смотрел фильм», – рассказал Касемджян. Заметив огонь, Месроп вместе с подругой быстро разбудил тетю, и они все вместе выбежали из горящего дома. Отметим, что Касемджяны жили на 17-ом этаже здания. Напомним, что из-за пожара в многоквартирном здании в Лондоне погибли 70 человек, сообщает news.am.