Левон Аронян стал победителем супертурнира Norway Chess в Ставангере

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем супертурнира Norway Chess в норвежском Ставангере. В заключительном туре он сыграл вничью с представителем США Уэсли Со и занял чистое первое место.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении, остальные результаты 9-го тура: Каруана – Накамура 1:0, Крамник – Гири 1:0, Ананд – Карлсен, Карякин – Вашье-Лаграв – ничьи.

Итоговая турнирная таблица: 1. Аронян – 6 очков; 2-3. Крамник, Накамура – по 5; 4-6. Каруана, Гири, Со – по 4,5; 7-9. Карлсен, Ананд, Вашье-Лаграв – по 4; 10. Карякин – 3,5.