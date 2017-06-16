Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль

В своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl). Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение страны. Сообщение о смерти политика подтвердил его адвокат Штефан Хольтхофф-Пфёртнер (Stephan Holthoff-Pförtner). Христианско-демократический союз (ХДС), многолетним лидером которого был Гельмут Коль, выразил скорбь в связи с его смертью. Гельмут Коль родился в 1930 году в Людвигсхафене в религиозной католической семье. В университете Франкфурта-на-Майне и Гейдельберга он изучал право, историю и общественно-политические науки. В Христианско-демократический союз, который он возглавил в 1973 году, Коль вступил еще школьником - в 1946 году. Депутатом бундестага от этой партии Коль был с 1976 по 2002 годы. В 1982 году Гельмут Коль стал канцлером в результате первого в истории бундестага удавшегося вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt) и развала коалиции между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СВдП). У власти Коль оставался рекордный срок - 16 лет. Самым большим политическим успехом Гельмута Коля стало воссоединение Германии. После мирной революции в ГДР в 1989 году он, как пишет издание Der Tagesspiegel, "распознал открывшееся окно возможностей" и немедленно вступил в переговоры об условиях воссоединения с главами США, СССР, Великобритании и Франции. В Европе Коля называют также одним из отцов Евросоюза в его нынешнем виде и общеевропейской валюты евро. В последние годы экс-канцлер тяжело болел. После травмы головы, которую он получил в результате падения, Коль с 2008 года перемещался в инвалидном кресле.