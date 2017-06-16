Число погибших при пожаре в лондонской высотке выросло до 30

По уточненным данным, в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр погибли 30 человек, сообщает полиция города. В полиции считают, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Сейчас проводится опознание тел. Как сообщается в "Твиттере" лондонской полиции, в больницах на данный момент остаются 24 человека, 12 из них - в реанимации. "Мы удостоверимся, что все семьи будут извещены в случае, если среди погибших будут точно опознаны их близкие", - добавляют в полиции. Также сообщается, что полицейские не обнаружили никаких улик, указывающих на то, что причиной пожара был поджог. Накануне полицейские заявили, что в здании, которое полностью потушили только к утру четверга, могут оставаться десятки тел. Официальное число погибших тогда составляло 17 человек, однако несколько десятков жителей - в некоторых случаях целые семьи - числились среди пропавших без вести. Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон тогда заявила, что в здании остается "неизвестное число людей", добавив, что на поиски погибших могут уйти недели.