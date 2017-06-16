В столице Украины открылась выставка «Армянские хачкары»

В Национальном заповеднике «София Киевская» 16 июня состоялось торжественное открытие выставки «Армянские Хачкары». Об этом сообщает AnalitikaUA.net. Выставку, организованную общественной организацией «Союз армян Украины», при поддержке Национального заповедника «София Киевская», посольства Республики Армения в Украине и Украинской епархии ААЦ, посетили видные общественные и политические деятели, представители духовенства. В экспозиции представлены более десятка армянских хачкаров. В приветственном слове глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил особое отношение армян и украинцев к своей истории и культуре. Генеральный директор «Софии Киевской» Неля Куковальская в свою очередь напомнила о многовековых связях армян с Софией Киевской. Как сообщили в пресс-службе Союза армян Украины, мероприятие началось с молитвы, которую возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян. К собравшимся с приветственным словом обратился посол Республики Армения в Украине Андраник Манукян. Перед гостями выступили известный дудукист Армен Костандян и приходской хор Армянской часовни Святых великомучеников города Киева. Председатель САУ Вилен Шатворян за весомый личный вклад в популяризацию армянской культуры отметил благодарностью мастера хачкаров Артака Амбарцумяна, директора Национального заповедника «София Киевская» Нелю Куковальскую и музыканта Армена Костандяна. Выставка продлится до 2-го июля. Затем хачкары будут установлены в разных регионах Украины.