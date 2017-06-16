США поздравили Россию с национальным праздником – с трехдневным опозданием

Поздравление по случаю Дня России было опубликовано после жалоб со стороны МИД США поздравили Россию с национальным праздником, но с трехдневным опозданием и лишь после жалоб со стороны российского Министерства иностранных дел. В четверг Госдепартамент опубликовал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором тот от имени президента Дональда Трампа и всего американского народа поздравил «всех жителей России с Днем России». «История отношений между США и Россией восходит к первым дням существования нашей республики, – сказал Тиллерсон. – Сегодня наши страны разделяют уникальный долг обеспечения международного мира и стабильности, а также сотрудничества в вопросах, представляющих важность для всего мира». «Мы полагаем, что это лучше всего получается, когда мы вместе поддерживаем фундаментальные ценности – человеческое достоинство и свободу, – продолжил госсекретарь. – Празднуя День России, знайте, что Соединенные Штаты вместе с вами чествуют вашу независимость как страны, богатой традициями и полной возможностей». Заявление датировано Госдепартаментом 15 июня, тогда как на самом деле День России отмечается 12 июня. Это опоздание послужило поводом для едких замечаний со стороны Москвы, которая усмотрела в этом признак того, насколько ухудшились двусторонние отношения. Ранее в четверг, до публикации заявления Тиллерсона, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с поздравлением «мистической». «Обычно американцы в неформальной манере размещали подобные поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, – сообщила она. – В этом году они изменили сами себе – сотрудники Госдепартамента заявили, что у них изменились порядки и теперь поздравления передаются через посольство США. Оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало». При этом, обратила внимание дипломат, на сайте Госдепартамента продолжают вывешиваться поздравительные обращения другим странам. «С начала июня Вашингтон поздравил через интернет Италию, Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Филиппины», – указала она. «Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники они в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России», – предположила Захарова. День России – национальный праздник Российской Федерации – отмечается 12 июня. В этом день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.