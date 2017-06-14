К 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского в Ереване пройдет беспрецедентная выставка

В этом году (29 июля) исполняется 200-летие со дня рождения одного из самых известных маринистов – Ивана Айвазовского. Выставку картин Ивана Айвазовского, которая проходила в Третьяковской галерее в Москве с 29 июля по 20 ноября 2016 года, посетили почти 600 тыс. человек. В честь 200-летия художника Ивана Айвазовского Национальная картинная галерея Армении в сентябре с.г. организует выставку и научную конференцию. Вокруг данной темы корреспондент Panorama.am побеседовал с директором Национальной галереи Арманом Цатуряном. «Мы организуем широкомасштабную выставку. Как вы знаете, в минувшем году беспрецедентную выставку организовала Государственная Третьяковская галерея, в которой участие приняла и Национальная галерея Армении. Мы планируем открыть выставку в сентябре. Конкретную дату назовем позднее. Это своеобразный подход: хотим сделать сюрприз посетителям. Состоится также научная конференция международного уровня, которая будет предшествовать выставке», – пояснил А.Цатурян. «Планируем представить те работы Айвазовского, которые ранее не демонстрировались. То есть посетители увидят не только полотна художника из нашей постоянной экспозиции, но и его работы, хранящиеся в фондах галереи. Кроме того, усилиями галереи и министра культуры Армена Амиряна в Армению будет привезена знаменитая картина Ивана Айвазовского „Хаос”, которая хранится в Музее армянской конгрегации Мхитаристов (Остров Св. Лазаря, Венеция). Я уверяю, что всех нас в сентябре ждет большое событие», – отметил он. Об этом сообщает Panorama.am.