Царь Тигран Великий - самый популярный герой опер - 1in.am

  • Lragir.am
  • Общество - 14 Июня 2017, 17:13
Армянскому царю Тиграну Великому, правившему в 95-55 годах до нашей эры, было посвящено больше всего опер в мировой истории, пишет 1in.am. Самые известные европейские, а особенно итальянские композиторы написали 23 оперы и посвятили их царю Древней Армении:

А. Скарлатти – "Тигран Великий", (итал.)

Н. Пуччини – "Тигран Великий", (итал.)

Т. Албинони – "Тигран Великий – царь Армении", (итал.)

М. Бонончини – "Тигран Великий – царь Армении", (итал.)

Н. Риджини – "Тигран Великий", (итал.)

П. Ламбуниани – "Тигран Великий", (итал.)

Ф. Гаспарини, Ф. Конти, З. Морлонди – "Тигран Великий", (нем.)

И. Хассе – "Тигран Великий", (итал.)

Дж. Арена – "Тигран", (итал.)

Л. Сантос – "Тигран", (итал.)

Дж. Паганели – "Тигран Великий", (нем.)

К. Глюк – "Тигран", (итал.)

П. Гулиелми – "Тигран Великий", (итал.)

Дж. Голла – "Тигран", (итал.)

А. Тоцци – "Тигран", (итал.)

И. Селониат – "Тигран", (итал.)

Д. Скарлатти – "Тигран Великий, или Помпеи в Армении", (итал.)

Дж. Саотии – "Тигран", (итал.)

П. Бернардони – "Тигран", (итал.)

Г. Гендель – "Тигран Великий", (нем.)

А. Артамонов – "Тигран Великий" (рус.)

Хотс – "Тигран Великий", (нем.)

А. Вивальди – "Тигран" (итал.)

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