Царь Тигран Великий - самый популярный герой опер - 1in.am

Армянскому царю Тиграну Великому, правившему в 95-55 годах до нашей эры, было посвящено больше всего опер в мировой истории, пишет 1in.am. Самые известные европейские, а особенно итальянские композиторы написали 23 оперы и посвятили их царю Древней Армении:

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран Великий – царь Армении", (итал.)

– "Тигран Великий – царь Армении", (итал.)

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран Великий", (нем.)

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран Великий", (нем.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран Великий", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран Великий, или Помпеи в Армении", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран", (итал.)

– "Тигран Великий", (нем.)

– "Тигран Великий" (рус.)

– "Тигран Великий", (нем.)

– "Тигран" (итал.)