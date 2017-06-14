Армянскому царю Тиграну Великому, правившему в 95-55 годах до нашей эры, было посвящено больше всего опер в мировой истории, пишет 1in.am. Самые известные европейские, а особенно итальянские композиторы написали 23 оперы и посвятили их царю Древней Армении: А. Скарлатти – "Тигран Великий", (итал.) Н. Пуччини – "Тигран Великий", (итал.) Т. Албинони – "Тигран Великий – царь Армении", (итал.) М. Бонончини – "Тигран Великий – царь Армении", (итал.) Н. Риджини – "Тигран Великий", (итал.) П. Ламбуниани – "Тигран Великий", (итал.) Ф. Гаспарини, Ф. Конти, З. Морлонди – "Тигран Великий", (нем.) И. Хассе – "Тигран Великий", (итал.) Дж. Арена – "Тигран", (итал.) Л. Сантос – "Тигран", (итал.) Дж. Паганели – "Тигран Великий", (нем.) К. Глюк – "Тигран", (итал.) П. Гулиелми – "Тигран Великий", (итал.) Дж. Голла – "Тигран", (итал.) А. Тоцци – "Тигран", (итал.) И. Селониат – "Тигран", (итал.) Д. Скарлатти – "Тигран Великий, или Помпеи в Армении", (итал.) Дж. Саотии – "Тигран", (итал.) П. Бернардони – "Тигран", (итал.) Г. Гендель – "Тигран Великий", (нем.) А. Артамонов – "Тигран Великий" (рус.) Хотс – "Тигран Великий", (нем.) А. Вивальди – "Тигран" (итал.)
Царь Тигран Великий - самый популярный герой опер - 1in.am
- Общество - 14 Июня 2017, 17:13