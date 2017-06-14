Пожар в Лондоне: подтверждена гибель 6 человек

Как минимум шесть человек погибли, десятки пострадали в результате сильнейшего пожара, много часов бушевавшего в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. До 600 человек могли находиться в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в момент возникновения огня. На некоторых этажах пожар продолжается до сих пор. В Лондонскую пожарную бригаду поступил звонок в 00.54 ночи в среду с сообщением об огне в жилом доме. Гренфелл-тауэр на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон. Многие очевидцы сообщают, что видели людей, подававших сигналы из своих окон о помощи. На месте тушения пожара находятся 40 пожарных расчетов и более 200 пожарных. Более 20 карет скорой помощи прибыли к зданию, охваченному огнем со второго по последний этажи. Причина возникновения огня не установлена. Жилая башня Гренфелл-тауэр была построена в 1974 году, в ней 130 квартир. По сообщениям местных жителей, в здании недавно завершился крупный ремонт. Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон, вторично выступившая перед прессой, сообщила, что инженер-проектировщик постоянно оценивает состояние здания, и пока пожарным можно там оставаться. Однако она не стала говорить о возможных причинах возникновения огня, сославшись на то, что ситуация все еще развивается.