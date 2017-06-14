В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком. К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем. По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания. Сообщается о пострадавших от дыма, им оказывают помощь медики, однако точное число пока не приводится. Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Это заметно ограничило возможности пожарных по борьбе с пламенем, говорят очевидцы. Корреспондент Би-би-си передает с места событий, что практически весь дом охвачен огнем и есть риск, что здание может обрушиться. По его словам, полиция установила кордоны и пытается оттеснить толпу наблюдающих из-за угрозы разрушения здания. "Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла", - передает корреспондент. Полиция сообщила, что до сих пор продолжается процесс эвакуации людей из здания. До сих пор неизвестно, сколько именно людей находилось в здании и скольких из них удалось спасти. Эвакуированных людей размещают в близлежащем христианском центре. Пока нет никакой информации о том, что могло послужить причиной пожара и как огонь смог распространиться по столь большой площади. По некоторым данным, в здании около 200 квартир. Некоторые СМИ и очевидцы сообщают, что в доме еще находятся жители, которые просят о помощи. Ведущий программы Amazing Space Джордж Кларк рассказал в эфире Radio 5 Live, что видел, как на верхних этажах кто-то махал фонарем. По его словам, очевидно, что не все люди смогли выбраться из здания. Кларк пояснил, что сам стоит в 100 метрах от здания и его всего засыпало пеплом.