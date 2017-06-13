Beeline повторно получил статус корпоративного спонсора музея Гафесчян

Центра искусств Гафесчян второй раз присвоил Beeline статус корпоративного спонсора. На торжественной церемонии и.о. исполнительного директора Центра Ваагн Марабян вручил Генеральному директору Beeline в Армении Андрею Пятахину сертификат корпоративного членства уровня «Благотворитель» за поддержку образовательных и творческих программ для детей и молодежи в 2016-2017 годах. Также Центр искусств Гафесчян благодарственной грамотой отметил вклад Службы по связям с общественностью Beeline во взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.В рамках партнерства за прошлый год в Центре искусств Гафесчян осуществлено пять детско-юношенских и семейных обучающих программ и организовано более 100 образовательных мероприятий. Более 2300 школьников приняли участие в учебных программах центра, а в мероприятии ко Дню защиты детей было вовлечено более 10 000 посетителей.«Высоко оценивая продолжительное спонсорство и поддержку образовательных программ Центра нашим партнером, мы второй раз предоставляем Beeline статус корпоративного спонсора. Таким образом, мы не только выражаем нашу благодарность за поддержку, но и наше стремление к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Корпоративное членство предоставит сотрудникам компании возможность льготного посещений выставок и мероприятий центра, им будут предложены специальные приглашения и экскурсии и многое другое, позволяющее привнести искусство и культуру в бизнес-жизнь нашего партнера» - сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Центра искусств Гафесчян Ваагн Марабян.«Выражаю сердечную благодарность от всего коллектива Beeline за статус корпоративного спонсора. Мы сотрудничаем с центром с 2011 года, и за это время тут были организованны сотни детских и семейных образовательных мероприятий, нацеленных на эстетическое воспитание детей и молодежи. Я горд, что вместе мы делаем жизни тысячи детей лучше и радостнее», - отметил Генеральный директор Beeline вАрмении Андрей Пятахин.Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline вЦентре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр, оснащенный современной цифровой техникой. Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.