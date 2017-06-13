Три человека пострадали при съезде автобуса “Москва – Ереван” в кювет в Воронежской области

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при съезде рейсового автобуса “Москва – Ереван” в кювет в Воронежской области РФ, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону. “13 июня в 8.20 часов в Верхнемамонском районе на 717 км автодороги М4 - "Дон" 35-летний водитель автобуса “Мерседес-Бенс” не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет.В результате ДТП пострадали 3 человека, среди которых 2 несовершеннолетних: 7 летний мальчик, житель Красноярского края и 9-летняя девочка, жительница Костромской области. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую ЦРБ”, - говорится в сообщении. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия. “Автобус осуществлял рейс по маршруту “Москва – Ереван”, в транспортном средстве находились 39 человек. В настоящее время полицейскими во взаимодействии с органами исполнительной власти решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в гостинице до прибытия следующего и доставки к месту назначения”- отмечается в сообщении.