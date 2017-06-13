Аронян победил Крамника и стал лидером Norway Chess

В шестом туре супертурнира Norway Chess в Ставангере Левон Аронян победил российского гроссмейстера Владимира Крамника и вышел в лидеры, деля первое место с Хикару Накамурой, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Армении. Остальные результаты 6-го тура. Каруана – Ананд 0:1, Карлсен – Вашье-Лаграв, Накамура – Карякин, Гири – Со – ничьи. Турнирная таблица: 1-2. Аронян, Накамура,– 4 очка; 3-6. Крамник, Карякин, Гири, Со – по 3; 7-10. Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв, Ананд – 2,5. В 7-м туре 14 июня Аронян черными сыграет с россиянином Сергеем Карякиным.