В мэрии Москвы заявили о точечных задержаниях «испортивших настроение»

Как заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, «провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям». Однако «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», заявил представитель столичных властей. Черников обвинил в происходившем на Тверской улице «людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова». При этом представитель столичных властей сообщил, что «действия полиции выверены, как часы». «Нет задачи какой-то тотальной зачистки, но идет точечная, профессиональная работа в отношении тех, кто продолжает провоцировать ситуацию», — заявил Черников. Между тем координатор правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова заявила РБК о том, что, по ее данным, в Москве были задержаны около 750 человек, однако точных цифр нет.

