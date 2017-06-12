Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний

На улице Тверской в Москве, куда оппозиционер Алексей Навальный предложил перенести акцию протеста против коррупции, началась с задержаний, передает корреспондент РБК. Ранее власти Москвы согласовали акцию протеста на проспекте Сахарова. Первыми полицейские задержали двух демонстрантов, которые держали плакаты. Один из них гласил «Россия против коррупции», а другой активисты развернуть не успели. Всего на момент подготовки этого материала на Тверской полицейские задержали шестерых человек, передавал корреспондент РБК. По данным московского штаба Навального, задержаны уже более 17 человек. По данным корреспондентов РБК, у ресторана Macdonald's собралось около 500-600 человек и люди продолжают прибывать. Больше всего людей собралось у рамок на Тверской — по оценка корреспондента РБК, число собравшихся составляет порядка 6 тыс. человек. Полиция кричит через громкоговорители предлагает им разойтись и не мешать проходу граждан. «Уважаемые граждане, митинг согласован на проспекте академика Сахарова. Это митинг не согласован, просим вас не нарушать общественный порядок», — призывают полицейские. Возле выхода со станции метро Пушкинской стоят люди с плакатами «Дайте нам проводить реформы», они поют гимн, скандируют «Россия будет свободной», «Димон к ответу», «Россия без Путина». Корреспондент РБК также сообщает, что видит людей с растяжкой «Против коррупции только революция» и «Мы анархо-социалисты», а также плакат «Вован, жди майдан».

