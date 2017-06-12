СМИ сообщили о первых задержаниях на антикоррупционных акциях в России

В российских городах начались антикоррупционные акции, сообщает издание «Медиазона». В частности, митинги уже проходят в Казани и во Владивостоке. В последнем, как пишет местный портал vl.ru, сотрудники правоохранительных органов уже задержали по меньшей мере двух человек. В мероприятии, по информации находящегося на месте событий корреспондента издания, участвуют более 300 человек. Акция проходит на привокзальной площади, там ее проведение не санкционировано. Задержаны на Дальнем Востоке, по данным портала, были координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его, как замечает vl.ru, сотрудники правопорядка доставили в отделение полиции еще до того, как он добрался до места проведения акции. Активист, как рассказали изданию сторонники Кучина, чтобы избежать задержания ночь на 12 июня провел не у себя дома, а в гостинице. Однако утром полицейские, как пишет vl.ru, «обнаружили» его у входа в отель. Также в отделение полиции во Владивостоке был доставлен активист Максим Шинкаренко. Он, по информации vl.ru, планировал устроить на митинге «одиночный пикет». В руках у него, как отмечает издание, был свернутый плакат, на котором, по словам самого задержанного, было написано: «Димон, выйди вон»​. Развернуть его активист, как подчеркивает vl.ru, не успел. Кроме того, по данным издания, в ходе акции еще одного участника антикоррупционного митинга облили зеленкой. Он, по словам корреспондента портала, находящегося на месте событий, вел прямую трансляцию акции в интернете. «Сейчас стоят с полицией, разбираются», — поясняет vl.ru. Также у другого участника митинга, как отмечает издание, казаки, которые «с песнями и плясками» праздновали на привокзальной площади День России, отобрали флаг. «Двое меня схватили, третий начал меня бить, а четвертый отобрал флаг», — рассказал порталу сам активист, заметив, что затем казаки ушли.​ После этого, как уточняет vl.ru, в городе началось шествие. «Толпа митингующих проходит мимо РОВД и продолжает идти дальше — к кинотеатру «Океан», где [люди] планируют провести собрание», — поясняет портал.