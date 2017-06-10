Тегеран выступил за единство территории Ирака

РИА Новости. Тегеран выступает за единство территории Ирака, и регион Иракского Курдистана является неотъемлемой его частью, заявил на брифинге в субботу официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Власти Иракского Курдистана в среду заявили о решении провести референдум о независимости 25 сентября этого года. Тегеран является одним из ключевых партнеров федеральных иракских властей в Багдаде. "Единый Ирак, имеющий стабильность и демократию, является гарантом прав всех иракцев… Курдистан — неотъемлемая часть иракской территории, и Иран поддерживает единство Ирака", — заявил Касеми. Ранее с аналогичным заявлением выступил другой партнер Багдада — Вашингтон. Госдеп США заявил, что власти страны выступают за единый, федеральный, стабильный и демократический Ирак, а проведение референдума в Курдистане отвлечет внимание от борьбы с группировкой ИГ.