Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, чтобы совершить нападение, сообщила британская полиция. Однако злоумышленникам не удалось предоставить необходимые реквизиты для оплаты, и в итоге им пришлось взять в аренду фургон гораздо меньших размеров. 3 июня, около 10 часов вечера они выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили нескольких человек, после чего вышли из машины и стали нападать на людей с ножами. Полиция рассказала, что розовые керамические ножи были привязаны к запястьям нападавших, а в фургоне лежали бутылки с зажигательной смесью. В результате теракта погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения. Открытый Коран В полиции рассказали, что нападавшие использовали квартиру в районе Баркинг на востоке Лондона в качестве укрытия. Внутри полицейские обнаружили Коран, открытый на странице с описанием мученичества. Кроме того, в квартире также нашли компоненты для зажигательной смеси, пластиковые бутылки и скотч, которые были использованы для создания фальшивых поясов смертников, а также удостоверение личности Редуана. Криминалистическая экспертиза установила, что нападавшие действовали в одиночку.