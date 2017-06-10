Теракт в Лондоне: нападавшие хотели использовать грузовик

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Общество - 10 Июня 2017, 14:19
Исполнители теракта на Лондонском мосту пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, чтобы совершить нападение, сообщила британская полиция.

Однако злоумышленникам не удалось предоставить необходимые реквизиты для оплаты, и в итоге им пришлось взять в аренду фургон гораздо меньших размеров.

3 июня, около 10 часов вечера они выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили нескольких человек, после чего вышли из машины и стали нападать на людей с ножами.

Полиция рассказала, что розовые керамические ножи были привязаны к запястьям нападавших, а в фургоне лежали бутылки с зажигательной смесью.

В результате теракта погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения.

Открытый Коран В полиции рассказали, что нападавшие использовали квартиру в районе Баркинг на востоке Лондона в качестве укрытия.

Внутри полицейские обнаружили Коран, открытый на странице с описанием мученичества.

Кроме того, в квартире также нашли компоненты для зажигательной смеси, пластиковые бутылки и скотч, которые были использованы для создания фальшивых поясов смертников, а также удостоверение личности Редуана.

Криминалистическая экспертиза установила, что нападавшие действовали в одиночку.

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