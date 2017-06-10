Правозащитники сообщили об освобождении борца Амриева

Правозащитник Игорь Каляпин из Комитета по предотвращению пыток заявил, что чеченского борца Мурада Амриева, задержанного по запросу российских правоохранительных органов в Белоруссии и переданного России, освобождают из-под стражи. "Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно", - написал Каляпин на своей странице в "Фейсбуке". Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в свю очередь анонсировала пресс-конференцию с участием Амриева, которая пройдет в Грозном 10 июня. В России Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 году, по данным "Новой газеты", Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию. Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины. После этого Амриева 6 июня доставили в здание прокуратуры Брянска и местного отделения СК на транспорте, где, по словам представителей Комитета по предотвращению пыток, его заблокировали чеченские оперативники. По сообщениям СМИ и правозащитников, представители чеченского МВД пытались убедить своих брянских коллег передать им Амриева, чтобы отвезти его в Чечню. В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудники брянских правоохранительных органов отрицали, что здание заблокировано чеченским спецназом. Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Вечером 8 июня Амриев был задержан в Белоруссии. Чуть позже стало известно, что Амриева доставили к российской границе, после чего белорусские правоохранительные органы сообщили. что передали борца России. Сестра спортсмена рассказала Би-би-си, что после этого Амриева передали чеченским силовикам.