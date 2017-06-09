ЕСПЧ направил России вопросы по делу Амриева

Европейский суд по правам человека обратился к России за разъяснения по делу спортсмена Мурада Амриева, выдачи которого добиваются чеченские власти. Об этом сообщил в пятницу, 9 июня, "Комитет по предотвращению пыток", который ранее обратился в ЕСПЧ с ходатайством о принятии обеспечительных мер безопасности в отношении Амриева. Российские власти должны ответить на запрос суда до 5 июля В частности, ЕСПЧ просит российское правительство предоставить следующую информацию: направляла ли РФ официальный запрос об экстрадиции белорусской стороне (если да, то на каком основании); в случае задержания Амриева - где он будет содержаться и на каких основаниях; какие меры будут приняты для обеспечения его прав на адвоката и медицинскую помощь. С учетом предыдущих жалоб Амриева на похищения и пытки со стороны чеченских властей ЕСПЧ просит Россию также сообщить, какие меры будут приняты, чтобы предотвратить повторение подобных действий. "Комитет по предотвращению пыток" ранее направил в ЕСПЧ ходатайство о принятии обеспечительных мер безопасности в отношении Муратова. Это было сделано в рамках разбирательства ЕСПЧ по жалобе, направленной в суд в интересах спортсмена еще в декабре 2015 года. Правозащитники обратились с ходатайством в международную судебную инстанцию 5 июня после того, как Муратова задержали в Брянской области. Юрист отдела международно-правовой защиты "Комитета по предотвращению пыток" Екатерина Ванслова подчеркнула, что организация направила суду свои комментарии по поводу этих вопросов и повторно попросила ввести обеспечительные меры. Пока ЕСПЧ не собирается их принимать до получения ответов от российского государства. История Мурада Амриева Житель Чечни Мурад Амриев в 2013 году уехал из России на Украину. Он рассказал, что решение покинуть страну принял после того, как несколько дней его подвергали пыткам сотрудники чеченских правоохранительных органов. В полиции спорстмена вынуждали дать показания на старшего брата, живущего в Германии, и заставить того вернуться домой. По мнению одного из полицейских, брат Мурада готовил покушение на него. Мурад Амриев подал заявление в следственные органы, однако там отказались дать ход делу. После того как он покинул страну, чеченские полицейские, по его словам, объявили ему "кровную месть". В начале июня 2017 года Амриев отправился в Москву для переоформления визы и был задержан в Брянской области по подозрению в использовании подложных документов. Представители правоохранительных органов при этом заявили, что Амриев был объявлен в розыск по запросу из Чечни. Позднее ему удалось сбежать из здания СК по Брянской области. Спустя сутки спортсмен был задержан в Беларуси. Он пытался подать прошение о политическом убежище, однако, как пишет "Хартия'97", сотрудники белорусской милиции не дали ему этого сделать. Как предполагают его адвокат и правозащитники, вечером 8 июня Амриева тайно экстрадировали в Россию. Где Амриев находится сейчас, неизвестно. Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники, чеченские власти через депутата Госдумы Адама Делимханова пытаются добиться его выдачи в Грозный.