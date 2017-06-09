Московский «Арарат» подписал третьего бывшего футболиста сборной России

30 мая «Арарат» объявил о подписании контракта с Романом Павлюченко, бывшим игроком «Спартака» и сборной России. 7 июня столичный клуб подписал контракт с Алексеем Ребро, который ранее также выступал за «Спартак» и сборную России. «Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг», — рассказал президент «Арарата» Валерий Оганесян. Московский «Арарат» основан в 2017 году. Клуб получил профессиональную лицензию и намерен в следующем сезоне выступить в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе страны. Состав участников ПФЛ следующего сезона еще не определен. В апреле «Арарат» был заявлен в любительскую лигу.

