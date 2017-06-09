Чеченского борца Амриева увезли из Белоруссии в сторону России

Правозащитники сообщают, что чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии по запросу России, доставили к российской границе для того, чтобы передать его России по запросу ее правоохранительных органов. Около 20:30 по местному времени (совпадает с московским) чемпиона мира по смешанным единоборствам гражданина России, уроженца Чечни Мурада Амриева вывезли из здания РОВД в белорусском городе Добруше. "Выехали на нескольких машинах с мигалками и уехали на большой скорости в сторону российской границы", — сообщил прессе белорусский правозащитник Леонид Судаленко. Ранее к задержанному не пустили российского адвоката. По словам Судаленко, милиция мотивировала отказ допустить защитника к Амриеву тем, что между Белоруссией и Россией не заключено соответствующее соглашение. Российский адвокат передал в отделение милиции ходатайство о приобщении к миграционному делу постановления полиции из российского Брянска об освобождении Амриева из-за отсутствия претензий к нему. Документ, однако, не приняли в Добрушском РОВД. Российские и белорусские правозащитники, а также журналисты попытались следовать за милицейскими машинами, увозившими Амриева. Однако эту машину остановили сотрудники белорусского ГАИ. "По формальным причинам нас остановили и держали, пока милицейские машины не скрылись из виду. Они уехали в сторону российской границы, где, судя по всему, Амриева передадут российской полиции", — сообщил агентству БелаПАН гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский. Ранее мать Мурада Амриева через прессу обратилась к президенту Лукашенко с просьбой не выдавать ее сына властям Чечни. Родители Мурада Амриева и российские правозащитники заявляют, что экстрадиция Мурада Амриева в Чечню несет угрозу его жизни. Опечатка или кровная месть? Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей. Правозащитники утверждают, что опечатка в паспорте - лишь предлог для преследования, а его истинная причина - заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию. Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины. В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудники брянских правоохранительных органов отрицали, что здание заблокировано чеченским спецназом. Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.