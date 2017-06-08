Состоялась презентация издания «История Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке

Сегодня на кафедре иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) состоялась презентация иллюстрированного издания книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци на русском языке (перевод – Гагика Саргсяна). Во время презентации с речью выступили заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян и представитель инициативной группы по публикации данной книги Карен Игитян. В своих выступлениях они представили ценность данного издания, отметили, что книга была дополнена профессионально составленными цветными картами и картинами итальянских художников 15-го века. Также был обновлен ряд ссылок и примечаний. Согласно релизу, идея публикации данной книги принадлежит покойному деятелю армянской общины Пятигорска Гранту Саркисову. Он придавал большую значимость публикациям русскоязычных книг об армянской истории и с их помощью распространению истории армян, как среди представителей армянской общины, так и среди русскоязычных людей других национальностей. Вардан Восканян и Карен Игитян отметили, что над обновлённым вариантом книги «История Армении» Мовсеса Хоренаци работали Алла Ервандовна Тер-Саркисянц – доктор исторических наук, российский историк и этнограф, Валерия Есаян – кандидат филологических наук, Варсеник Айрапетова – кандидат педагогических наук, Виктор Завенович Акопян – кандидат исторических наук, доцент, профессор, Гоар Арустамова – преподаватель армянского языка в армянской школе Пятигорскa и Карен Казарян – историк.