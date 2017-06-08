Македония готова сменить название, чтобы вступить в НАТО

РИА Новости. Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав Бывшую югославскую Республику Македонию, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров по вступлению БЮРМ в НАТО. Ради вступления в альянс Македония готова пойти на переименование страны. Сейчас членство Скопье в альянсе блокирует Греция — Афины требуют от соседней республики изменить название, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля планирует посетить Скопье и обсудить эти вопросы. Цель НАТО — до весны 2018 года принять страну в свой состав", — сказал собеседник агентства. По его словам, активную работу в этом направлении ведут Соединенные Штаты. "Накануне посол США в Скопье встретился с министром обороны БЮРМ и также обсуждал эту тему. Вашингтон призывает Скопье пойти на уступки, и, судя по всему, там к этому готовы", — сказал источник. Он также подчеркнул, что Греция не намерена отступать от своих требований. Накануне премьер Греции Алексис Ципрас поздравил премьер-министра Македонии Зорана Заева со вступлением в должность и подтвердил позицию Афин в споре о названии Македонии. Заев заявил, что готов к вступлению страны в НАТО под названием Бывшая югославская Республика Македония, на котором настаивает Греция, чтобы ускорить интеграцию республики в ЕС.