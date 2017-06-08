Таксисты в Звартноце обирают туристов

/АРКА/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в четверг в ходе очередного заседания правительства выразил недовольство услугами такси-сервисов в ереванском международном аэропорту "Звартноц" и предложил заменить их шаттлами. "Мы не должны создавать сложности для бизнеса, а установить четкие требования. Нужно обеспечить общественный транспорт по маршруту Ереван-"Звартноц", например запустить шаттл. Предлагайте альтернативу, чтобы любой желающий не мог назначать свою цену. Установите соответствующие ориентировочные цены", - заявил Карапетян. Премьер-министр поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваану Мартиросяну в течение одной недели провести работу с такси-сервисами, предоставляющими услуги в аэропорту "Звартноц". Будут обсуждены предотвращение правонарушений в лицензионной деятельности, а также возможность модернизации действующих маршрутов Ереван-"Звартноц". "Исследуя нынешнюю ситуацию, связанную с предоставлением услуг такси-сервисами в аэропорту "Звартноц", мы зафиксировали, что качество услуг такси-сервисов, очевидно, не соответствует необходимым стандартам и нормативным требованиям. Данная ситуация вызывает беспокойство, учитывая, что потребителями этих услуг являются граждане Армении и туристы", - сказал Карапетян. Премьер-министр отметил, что таксисты часто обманывают туристов, берут с них 20-30 тысяч драмов и везут через спальные районы до Ереванского озера, представляя его в качестве Севана. "Проблема всем нам хорошо известна, небритые таксисты, в тапочках и с сигаретой во рту, использование различных тарифов и другое. При лицензировании мы указываем на то, каким должен быть внешний вид таксиста, как он должен вести себя с пассажирами? Это недопустимо, что первое знакомство туристов с Арменией начинается с них", - подчеркнул он. Начальнику Полиции Армении Владимиру Гаспаряну было поручено выявить и предотвратить правонарушения такси-сервисов, работающих без лицензии. Гаспарян, в свою очередь, отметил, что данные проблемы поднимаются уже на протяжении нескольких лет, и что в этом направлении ведутся соответствующие работы. "Мы пока не можем достигнуть того, чтобы люди с сомнительным прошлым, осужденные за совершение тяжких преступлений, зарегистрированные в наркодиспансерах, не получали лицензии. Мы "очистили" списки от людей, имеющих проблемы с психикой, но они снова получают лицензию", - сказал Гаспарян.