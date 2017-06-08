В Ереване началось шествие в поддержку членов группы «Сасна црер» - news.am

С площади Свободы в Ереване стартовало шествие родных и сторонников членов группы «Сасна црер». Как сообщает корреспондент Новости Армении –NEWS.am, участники акции с площади Свободы направились в сторону суда общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен, где сегодня в 14:00 стартует судебный процесс над членами группы «Сасна црер». Член инициативы «Учредительный парламент» Алек Енигомшян в беседе с нашим корреспондентом сообщил о том, что этим шествием они хотят поддержать членов группы «Сасна црер» и привлечь внимание общественности к этому вопросу. Енигомшян также подчеркнул, что не имеет никаких ожиданий от судебного процесса. По его словам, суды в Армении не являются независимыми, а начало судебного процесса положительно лишь в том плане, что члены группы «Сасна црер», которые долго не могли что-либо сказать, уже смогут объяснить, почему они пошли на этот шаг. Сейчас участники шествия находятся на Площади Республики, они скандируют «Свободу "Сасна црер"», «Освободимся от внутреннего врага» и т.д. В руках они держат плакаты с портретами членов группы. Об этом сообщает news.am