Опрос: две трети россиян хотят переизбрания Путина в 2018 году

Почти две трети опрошенных "Левада-центром" сказали, что хотели бы переизбрания Владимира Путина на выборах в 2018 году, хотя сам он еще не заявлял о планах баллотироваться. Ранее социологи подсчитали, что почти половина россиян выступают за отставку премьера Дмитрия Медведева. Нового президентского срока Путина хотят 64% опрошенных. Видеть на его месте другого человека желают 22% респондентов, сообщили Интерфаксу в Левада-центре. Остальные 14% респондентов затруднились с ответом на вопрос. Тех же респондентов спросили, за кого те проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. Многие вообще еще не определились со своим участием в выборах, поэтому о готовности поддержать Путина заявили только 48% опрошенных. Не знают, пойдут ли на выборы, 10% россиян; уверены, что голосовать не будут - 13%; не определились, какого кандидата поддержат - 19%. Если же брать тех, кто "готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать", то среди таких людей Путина готовы поддержать 83%. Президентские рейтинги Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Шойгу и Алексея Навального колеблются в пределах 5%. Опрос проводился 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России, статистическая погрешность не превышает 3,4%. Тот же "Левада-центр" на прошлой неделе оценил рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева, чем спровоцировал политический скандал. Выяснилось, что почти половина россиян - 45% опрошенных - в той или иной мере выступают за отставку главы правительства. По данным "Левада-центра", с мая прошлого года количество россиян, доверяющих Медведеву, уменьшилось с 53% до 33%. Еще в декабре 2016 года о своем доверии премьеру заявлили 48% респондентов. В "Левада-центре" допускают, что падение рейтинга премьера связано с выходом фильма-расследования Навального "Он вам не Димон", в котором в адрес Медведева звучат подозрения в коррупции. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова назвала опрос заказным. "Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала Тимакова. Директор "Левада-центр" после ее комментария потребовал извинений. "Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это политический заказ, - сказал он. - Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал". Гудков также удивлялся, почему власти не высказывают претензии, когда "Левада-центр" фиксирует высокий уровень поддержки Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил "волатильность социологических данных" сложной работой правительства. В Кремле проанализируют эти данные, пообещал Песков. Путин пока не объявил о своих планах на 2018 год. В Кремле заявляли, что поднимать этот вопрос преждевременно. Российские СМИ сообщали о планах администрации президента провести выборы по сценарию референдума, что предполагает высокую явку и большое число голосов, поданных за Путина (и то и другое - около 70%). О планах баллотироваться в президенты в прошлом году заявил Навальный.