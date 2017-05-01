"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве. Согласно его документам, Содимеджо, также известный под именем Мба Гхото (дедушка Гхото), родился в декабре 1870 года. При этом в Индонезии официальная регистрация новорожденных началась лишь в 1900 году, и ошибки с годом рождения - не редкость. Но, как заявили Би-би-си местные власти, документы дедушки Гхото были подлинными. Из-за ухудшившегося здоровья он был госпитализирован 12 апреля. Шесть дней спустя он настоял на выписке и вернулся домой. "После того как он вернулся из больницы, он мог съесть лишь пару ложек каши и выпить немного воды", - сказал Би-би-си его внук Суянто. "Так он продержался пару дней, потом вплоть до своей смерти он вообще отказался от еды и воды", - рассказал внук Терпение и любовь Когда корреспондент Би-би-си встречался с дедушкой Гхото в прошлом году и спросил про его секрет долголетия, он сказал, что самое главное - это терпение. "Я прожил долгую жизнь, потому что за мной ухаживали люди, которые меня любят", - добавил он. Мба Гхото до самой смерти был заядлым курильщиком. Он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер и всех своих детей. В своей деревне дедушка Гхото был героем, прославившимся своими рассказами про войну с японцами и голландскими колонизаторами. Внук Суянто рассказал, что его дедушку похоронили в понедельник на местном кладбище - на участке, который он сам купил несколько лет назад. На могиле было поставлено надгробие, которое несколько лет простояло рядом с домом Мба Гхото. "Он ни о чем не просил. Перед смертью он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его с миром", - сказал его внук. Согласно независимой экспертизе, дедушка Гхото был старше француженки Жанны Луизы Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Он считался самым старым человеком в мире в эпоху документированной истории.