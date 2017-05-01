Арпи Газарян стала победителем Творческого конкурса «Аврора»

Подведены итоги Творческого конкурса «Аврора».Победители Творческого конкурса «Аврора» были названы 1 мая 2017 года. Первый приз Творческого конкурса «Аврора» был присужден семилетней Арпи Газарян, учащейся Ереванского центра детского творчества имени Генриха Игитяна. Тринадцатилетняя Софья Яковлева, посещающая Студию детского творчества в Саратове, заняла второе место, а одиннадцатилетняя Анна Костандян, ученица «Гаспарян-Арт Студио», – третье.Решением профессионального жюри Гуманитарная инициатива «Аврора» также присудила особые призы двум участникам: Джасмине Ованнисян (11 лет, село Неркин-Геташен, Армения) и Рудольфу Аванесяну (14 лет, Ереван, Армения).Победители получат не только призы, но и уникальную возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая состоится 28 мая в столице Армении Ереване.«Нас весьма впечатлило число детей, принявших участие в конкурсе. «Аврора» позволила им понять ценность их творчества. Дети смогли осознать, что они делают что-то важное, и это их вдохновило. Присланные работы оценивались с точки зрения соответствия заявленной теме и по уровню исполнения. Все работы были превосходными, но нам все же пришлось выбрать лучшие. Победителями могут считать себя все участники конкурса», – отметил Тигран Матулян, член жюри Творческого конкурса «Аврора».Церемония награждения победителей Творческого конкурса «Аврора» прошла в Доме-музее Ованеса Туманяна в Ереване, во время открытия выставки 63 лучших работ, присланных на конкурс.Выставка продлится до конца мая и закроется одновременно с окончанием уикенда премии «Аврора».В Творческом конкурсе «Аврора», о начале которого было объявлено в январе 2017 года, принимали участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. На конкурс было прислано более 1000 заявок из Армении, Нагорно-Карабахской Республики, России, Киргизии, Грузии, Турции, США, Канады, Венесуэлы и Франции.О Гуманитарной инициативе «Аврора» (AuroraHumanitarianInitiative)Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: AuroraHumanitarianInitiativeFoundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 LivesFoundation (Женева, Швейцария) и IDeAFoundation (Ереван, Армения)/Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com
Арпи Газарян стала победителем Творческого конкурса «Аврора»
- Общество - 01 Мая 2017, 15:57