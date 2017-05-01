Скончался отец героя Арцаха Кярама Алояна

Вчера, 30 апреля, в возрасте 52 лет скончался отец героя Апрельской войны Кярама Алояна Кялаш Алоян. Брат Кярама Амик Алоян сообщил, что он два раза перенес инфаркт после случая с Кярамом. «На годовщину смерти брата почувствовал себя плохо, не пришел на кладбище, когда мы приехали, ему было плохо, повезли в больницу, два дня остался в больнице и ...»,- рассказал брат Кярама. Кярам Алоян в ночь с 2 апреля 2016 года погиб в боях за Арцах.