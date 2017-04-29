Турция заблокировала «Википедию»

В Турции заблокирован доступ к «Википедии», сообщает Hurriyet. Как уточняет издание, недоступны версии интернет-энциклопедии на всех языках. Ресурс недоступен с утра 29 апреля. Hurriyet также пишет, что «Википедию» заблокировали по решению Совета по информационным технологиям и связи. Как следует из решения, которое цитирует газета, доступ к ресурсу ограничили в соответствии с законом 5651, однако конкретных причин власти не назвали. РИА Новости отмечает, что этот закон регулирует интернет-вещание и борьбу с преступлениями в этой сфере. Его, добавляет агентство, неоднократно критиковала оппозиция, указывая, что он якобы нарушает свободу слова и ограничивает право на доступ к информации.