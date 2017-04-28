Полад Бюльбюль-оглы опозорился во время рассмотрения кандидатур на пост гендиректора ЮНЕСКО

  • Lragir.am
  • Общество - 28 Апреля 2017, 14:31
Представитель Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы оскандалился  в ходе рассмотрения кандидатур на пост генерального директора ЮНЕСКО на слушаниях в Париже, которые прошли 27-го апреля.

Как передает “Арменпресс", председатель заседания предупредил Бюльбюль-оглы о том, что кандидаты в обязательном порядке должны говорить на английском или на французском языках. Посол прочел несколько заготовленных предложений, затем извинился и перешел на русский. “Я сам недоволен своим уровнем английского, однако важно не это, важно то, что есть у человека в голове”,- сказал он.

Полад Бюльбюль-оглы не смог также достойно ответить на вопросы присутствующих, постоянно  акцентируя внимание на готовности привлечь крупные суммы на реализацию тех или иных программы ЮНЕСКО.

Самое читаемое