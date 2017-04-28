Полад Бюльбюль-оглы опозорился во время рассмотрения кандидатур на пост гендиректора ЮНЕСКО

Представитель Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы оскандалился в ходе рассмотрения кандидатур на пост генерального директора ЮНЕСКО на слушаниях в Париже, которые прошли 27-го апреля. Как передает “Арменпресс", председатель заседания предупредил Бюльбюль-оглы о том, что кандидаты в обязательном порядке должны говорить на английском или на французском языках. Посол прочел несколько заготовленных предложений, затем извинился и перешел на русский. “Я сам недоволен своим уровнем английского, однако важно не это, важно то, что есть у человека в голове”,- сказал он. Полад Бюльбюль-оглы не смог также достойно ответить на вопросы присутствующих, постоянно акцентируя внимание на готовности привлечь крупные суммы на реализацию тех или иных программы ЮНЕСКО.